ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmeyin çağrısı

ABD tarafından yapılan açıklamada Lübnan'a seyahat edilmemesi çağrısı yapılırken, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına da ülkeyi terk etmeleri için uygun düzenlemeleri yapmaları tavsiye edildi.

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ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmeyin çağrısı

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan ayrılmamayı tercih eden ABD vatandaşlarından ise acil durum planlarını hazır tutmaları istendi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi ile 2 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi öldü.

Kaynak: AA

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