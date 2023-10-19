ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmeyin çağrısı
ABD tarafından yapılan açıklamada Lübnan'a seyahat edilmemesi çağrısı yapılırken, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına da ülkeyi terk etmeleri için uygun düzenlemeleri yapmaları tavsiye edildi.
Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan ayrılmamayı tercih eden ABD vatandaşlarından ise acil durum planlarını hazır tutmaları istendi.
Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi ile 2 İsrail askeri hayatını kaybetti.
Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi öldü.
Kaynak: AA
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