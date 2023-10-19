ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmeyin çağrısı

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan ayrılmamayı tercih eden ABD vatandaşlarından ise acil durum planlarını hazır tutmaları istendi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi ile 2 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi öldü.

Kaynak: AA