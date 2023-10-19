Melih Gökçek günde iki kez doğruyu gösteren 'bozuk saat'in bile gerisinde kaldı: O paylaşımı da yalan çıktı

Yaptığı manipülatif paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek yine bambaşka bir videoyu Filistin diye paylaştı.

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Melih Gökçek günde iki kez doğruyu gösteren 'bozuk saat'in bile gerisinde kaldı: O paylaşımı da yalan çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı yalan yanlış paylaşımlarla kendinden sıkça söz ettiren Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hamas-İsrail savaşında da bu paylaşımlarına devam etti.

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İsrail’in saldırılarına ilişkin paylaşım yapan Gökçek ve bazı haber siteleri X hesabından bir videoyu ‘Hamas-İsrail savaşından etkilenen çocuklar’ notuyla paylaştı.

Melih Gökçek günde iki kez doğruyu gösteren 'bozuk saat'in bile gerisinde kaldı: O paylaşımı da yalan çıktı - Resim : 2

Ancak, paylaşımda kullanılan videonun Filistin’de değil, 2022’de İdlib’de kaydedildiği sonucuna ulaşıldı.

Teyit.org konuya ilişkin yaptığı incelemede şu ifadeleri kullandı:

“7 Ekim 2023’te başlayan İsrail Hamas Savaşı hakkında sosyal medyada birçok şüpheli bilgi dolaşıyor. Paylaşımlardan birinde, videodaki çocukların İsrail Hamas savaşı nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlattıkları öne sürüldü.

Video 2022’de İdlib’de kaydedilmiş

Videodan alınan ekran görüntüleriyle tersine görsel arama yaptığımızda videonun hem eski tarihli hem de İsrail Hamas savaşı ile ilgili olmadığını görüyoruz.

Video, haber sitelerinde “Suriyeli kız çocuğu: Bizim suçumuz ne ki üşüyoruz!” başlığı ile yer bulmuş. Videonun ilk haberleştirildiği tarih ise 7 Aralık 2022.

Haberin detaylarında videonun İdlib’de bir mülteci kampında kaydedildiği bilgisi yer alıyor. Babasını savaşta kaybettiğini söyleyen kız çocuğu, kampta uyurken üşüdüğünü ve aç uyuduğunu aktarıyor.

Mülteci kamplarında yaşayan yerinden edilmiş Suriyeliler, ısınma, sanitasyon, içme suyu ve temel sağlık hizmetlerine yetersiz erişim nedeniyle zorlu koşullarla karşı karşıya kalıyor. Birleşmiş Milletler’e göre Suriyelilerin yüzde 90’ı artık yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve 12,4 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor.

Save The Children platformu, 15 Mart 2023 itibariyle Suriye’de yaklaşık 6 milyon çocuğun savaşta doğduğunu ve bir milyon çocuğun da komşu ülkelerde mülteci olarak dünyaya geldiğini aktarıyor.”

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞINDA DAHA ÖNCE DE ÇUVALLAMIŞTI

Gökçek’in daha önce ‘Vahşi İsrail askerleri Filistinli bir baba ve çocuğu Tankla araçlarında ezdi’ diyerek paylaştığı fotoğrafın Çorlu’daki bir trafik kazasına dair olduğu ortaya çıkmıştı. Gökçek Filistin yapımı bir kısa filmin perde arkasını ise ‘İsrail tiyatrosu‘ notuyla paylaşmıştı.

Etiketler
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