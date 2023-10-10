Melih Gökçek sosyal medyada yine tutturamadı: Kiliseye bomba da yalan çıktı

AKP'li Melih Gökçek, sosyal medyadan yanıltıcı paylaşımları yapmayı sürdürürken, paylaşımları bir bir yalanlanmaya devam ediyor.

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Melih Gökçek sosyal medyada yine tutturamadı: Kiliseye bomba da yalan çıktı

AKP’li Melih Gökçek, sosyal medya üzerinden yanıltıcı paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Son olarak, İsrail-Filistin savaşına ilişkin geçmişte yaşanmış olayları yeni olmuş gibi paylaşan AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek bu kez de İsrail’in dünyanın en eski kiliselerinden biri olan Aziz Porphyrius Kilisesi’ni bombaladığını iddia ederek bir video paylaştı.

Gökçek’in ortaya attığı iddia Doğruluk Payı isimli teyit hesabından yalanlandı.

Doğruluk Payı’nın hesabından yapılan paylaşımda, “Aziz Porphyrios Kilisesi, bombalama iddialarının yayılmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden iddiaların yanlış olduğunu, kiliseye dokunulmadığını duyurdu” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Melih Gökçek İsrail Filistin AKP Ankara
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