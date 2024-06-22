İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Metroda o duraklar geçici olarak kapatılacak
Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler hattının, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda yarın saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu.
İstanbul'da İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları valilik doğrultusunda 10'dan itibaren kapatılacak.
Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."
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