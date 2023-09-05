'İstanbul'da yasak' cesaret verdi: HÜDA PAR, içki satışının yasaklanmasını istedi!

İstanbul Valiliği’nin ‘alkol genelgesi’nin tüm ülkeye yayılmasını istediklerini söyleyen HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu bununla da yetinmedi. Emiroğlu ‘umuma açık alanlarda ruhsatlı işletmelerin de alkollü içki satışının yasaklanması’ gerektiğini savundu.

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'İstanbul'da yasak' cesaret verdi: HÜDA PAR, içki satışının yasaklanmasını istedi!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu Valiliğin genelgesi ile ilgili olarak Vali Davut Gül’ü tebrik etti. Emiroğlu, ülkenin her yerinde bu kararın uygulanması gerektiğini söyleyerek, sadece bununla da yetinmedi ve şunları söyledi:

“İstanbul Valisi Sayın Davut Gül’ü bu cesur kararı için tebrik ediyoruz. Bütün Türkiye’de bu kararın uygulanması ve bunun genelge ile değil kanun ile düzenlenmesi gerekir. Ayrıca umuma açık bu alanlarda ruhsatlı işletmelerin de alkollü içki satışının yasaklanması, suç ve suçlu ile mücadele anlamında bir zorunluluktur. Çünkü kamu düzenini bozan, şiddet ve cinayet vakalarına yol açan, ailelerin dağılmasına neden olan ve toplumu ifsat eden en büyük felaket alkollü içki tüketimidir. Bütün istatistikler bu tespiti destekler mahiyettedir. Öte yandan İstanbul Barosunun bu kararın iptaline yönelik İdare Mahkemesi’ne açtığı davayı esefle karşılıyoruz. Bu iptal davası, toplumun huzuruna karşı açılmış bir davadır.”

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