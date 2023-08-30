CHP'li Özel'den İstanbul Valiliği'nin alkol genelgesine tepki: Bu yasağı tanımıyoruz

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valiliği'nin alkol satışıyla ilgili genelgesine ilişkin, "Yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerine çok net ve cesaretle sahip çıkacağız. Yok hükmünde olan bu yasağı tanımıyoruz, anayasayı, laikliği ve tüm yaşam biçimlerine saygıyı savunuyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, alkol satışına ilişkin bir genelge yayınlamış ve halka açık alanlarda alkol tüketiminin yasaklandığını duyurmuştu. Valilik daha sonra "Bu hatırlatma genelgesini yayınlamamızda, ilçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur" açıklamasını yapmıştı.

İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu ise tartışma yaratan "halka açık alanda, parklarda, plajlarda içki tüketiminin yasaklandığı" şeklinde ifadelerin yer aldığı genelgedeki cezai yaptırımın yalnızca, "çevreye rahatsızlık verenler için uygulanacağını" söylerken, "kendi halinde içki tüketen vatandaşlara" yönelik bir yasak kararı olmadığını belirtmişti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada genelgenin yaşam tarzı ayrıştırması olduğunu belirtti. Özel'in açıklaması şöyle:

"Bu bir hatırlatma metni değil, açıkça genelgeyle getirilen bir yaşam tarzı ayrıştırmasıdır. Yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerine çok net ve cesaretle sahip çıkacağız. Yok hükmünde olan bu yasağı tanımıyoruz, anayasayı, laikliği ve tüm yaşam biçimlerine saygıyı savunuyoruz."