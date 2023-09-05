Ünlü oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

Sayısız dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti. Almanya'da tedavi olan Ulay, ne yazık ki kansere yenik düştü.

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Ünlü oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

Türk dizi ve filmlerinin usta ismi Mehmet Ulay, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Emret Komutanım, Ruhsar, Süper Baba gibi daha pek çok dizide rol alan ünlü oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

ALMANYA'DA VEFAT ETTİ

Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti. Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Ulay, Almanya'da vefat etti.

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