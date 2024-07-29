İstanbul'da Yanan Motora İlginç Müdahale! Binadan Kovayla Su Döktüler

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet alev aldı.

Yanmaya başlayan motosikletin sürücüsü can havliyle araçtan indi. Motosikleti ise yol kenarına devirdi. Alevlerin artması üzerine çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları kovalarla motosiklete su dökmeye başladı.

Söndürme çalışmaları devam ederken caddede üzerinde bulunan binadaki bir vatandaş, aşağıya kova ile su döktü. İlginç anlar ise kameralara yansıdı. Bir süre sonra alevler söndürülürken, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA