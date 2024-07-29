10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini yakın arkadaşı Ozan Zeybek, "Değerli dost, büyük üstad Kenan Işık vefat etti. Mekanı cennet olsun" diyerek duyurdu.

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10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti

10 yıl önce 21 Mart 2014 tarihinde düşerek beyin kanaması geçiren, o tarihten bu yana komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Işık'ın ölüm haberini yakın dostu Ozan Zeybek acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Zeybek paylaşımında "Değerli dost, büyük üstad Kenan Işık vefat etti. Mekanı cennet olsun…" dedi.

EŞİ, SON DURUMUNU ANLATMIŞTI

Tedavisi uzun yıllardır evde devam eden Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında geçtiğimiz aylarda eşi Beril Işık "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" demişti.

KENAN IŞIK KİMDİR?

1947 yılı Malatya doğumlu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunuydu. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı.

Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. 2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

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