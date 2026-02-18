İstanbul'da Vapur Seferleri İptal
İstanbul'da etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi. Seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.
Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.
İptal edilen seferler şöyle:
- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
- Büyükada-Sedef Adası Hattı
- Adalar-Beşiktaş Hattı
- Üsküdar-Haliç Hattı
- Kadıköy-Haliç Hattı
- Beşiktaş-Haliç Hattı
Kaynak: DHA