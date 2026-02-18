İstanbul'da Vapur Seferleri İptal

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İptal edilen seferler şöyle:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Üsküdar-Haliç Hattı

Kadıköy-Haliç Hattı

Beşiktaş-Haliç Hattı

Kaynak: DHA