TÜİK Açıkladı: İşsizlik Oranları Belli Oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, 2025'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Son Güncelleme:
TÜİK Açıkladı: İşsizlik Oranları Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, söz konusu dönemde 2024'ün aynı dönemine göre 0,3 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yılın 4. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TÜİK İşsizlik
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Şalgam Suyu Fabrikasında Feci Kaza: Genç İşçi Havuç Doğrama Makinesine Düşüp Öldü Şalgam Suyu Fabrikasında Feci Kaza: Genç İşçi Havuç Doğrama Makinesine Düşüp Öldü
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Arnavutköy’de Dehşet! Filiz, 3 Çocuğunun Gözü Önünde Katledildi! Katil Yine Aynı Evden Arnavutköy’de Dehşet! Filiz, 3 Çocuğunun Gözü Önünde Katledildi! Katil Yine Aynı Evden
ÇOK OKUNANLAR
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü
Küresel Gerilim Altını Hareketlendirdi: Fiyatlarda Kritik Gün Küresel Gerilim Altını Hareketlendirdi: Fiyatlarda Kritik Gün
Ankara’da IŞİD ve FETÖ’ye Operasyon, Gözaltılar Var Ankara’da IŞİD ve FETÖ’ye Operasyon, Gözaltılar Var
İstanbul'a Kar Geliyor: Kış Fena Bastıracak! Bu Tarihlerde Plan Yapmayın İstanbul'a Kar Geliyor: Kış Fena Bastıracak! Bu Tarihlerde Plan Yapmayın
Arnavutköy’de Dehşet! Filiz, 3 Çocuğunun Gözü Önünde Katledildi! Katil Yine Aynı Evden Arnavutköy’de Dehşet! Filiz, 3 Çocuğunun Gözü Önünde Katledildi! Katil Yine Aynı Evden