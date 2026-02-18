Ankara'nın İçme Suyunda Atık Su Tehlikesi: Bakanlıktan ASKİ'ye Milyonluk Ceza

Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Havzası'ndaki kirlilik nedeniyle ASKİ'ye 2 milyon lira ceza kesildi. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Son Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait atık su kolektör hattı üzerinde Yazıkara köyü, Üçpınar köyü ve Ümit köy mevkilerinde taşmalar tespit edildi.

İÇME SUYUNDA ATIK SU TEHLİKESİ

Taşmaya bağlı arıtılmamış atık suyun Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'na karıştığı belirlendi.

İçme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğüne Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 98 bin lira idari ceza uygulandı ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler
Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İçme suyu
