İstanbul'da Trafik Felç Oldu! Araçlar Durma Noktasına Geldi

İstanbul'daa haftanın ikinci iş gününde trafik adeta felç oldu. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde kent genelinde yüzde 89 seviyesine ulaştı. D-100 kara yolu, TEM otoyolu, sahil yolları ve bağlantı arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası’nda özellikle Mecidiyeköy, Avcılar, Beylikdüzü–Tüyap, Bahçeşehir ve Esenyurt bölgelerinde trafik neredeyse durdu.

ISPARTAKULE'DE TRAFİK KİLİTLENDİ

Avcılar–Ispartakule hattında iş makinesi taşıyan bir TIR’ın üst geçide çarpması, trafiğin tamamen kilitlenmesine neden oldu. Kazada TIR şoförü ve yanındaki yolcu yaralanırken üst geçitte de ciddi hasar meydana geldi. Cadde trafiğe kapatıldı; olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmaların uzaması sürücüleri isyan ettirdi, yoğunluk alternatif güzergahlara da yayıldı.

Kaynak: AA