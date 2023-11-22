İstanbul'da suya yüzde 15 zam

İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı. Yeni zamla konutta 1. kademe olarak adlandırılan 15 metreküpe kadar olan kullanım için metreküp başına 20,63 liradan 23,72 liraya çıktı.

İstanbul'da suya yüzde 15 zam

İstanbul'da su kullanım ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı.

Karar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi tarafından alındı.

Bugünden itibaren geçerli olacak yeni zamla; konutlarda 0-15 metreküp arası 1'inci kademenin birim fiyatı 20,63 liradan 23,72 liraya, 15-30 metreküp arası ikinci kademe 29,69 liradan 34,14 liraya, 30 metreküp ve üzeri 3'üncü kademenin birim fiyatı 40,43 liradan 46,49 liraya çıktı.

İş yeri birinci kademe 0-40 metreküp 54,04 liradan 62,14 liraya, iş yeri ikinci kademe 40 metreküp ve üzeri 62,50 TL'den 71,87 liraya yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi talebi ise reddedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su fiyatlarına yüzde 48 zam talebinde bulmuş ancak kabul edilmemişti.

Etiketler
İSKİ Zam
İYİ Parti Disiplin Kurulu'ndan 'Ümit Dikbayır' kararı: Soruşturma başlatılacak İYİ Parti Disiplin Kurulu'ndan 'Ümit Dikbayır' kararı: Soruşturma başlatılacak
Karıncayı bile incitmezler. Sakinlikleriyle bilinen 3 burç Karıncayı bile incitmezler. Sakinlikleriyle bilinen 3 burç
Halkbank kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi! Emeklilere ek ödeme Halkbank kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi! Emeklilere ek ödeme
CHP’li Emre: Bu çelikle imal edilen silahlar binlerce çocuğu öldürdü CHP’li Emre: Bu çelikle imal edilen silahlar binlerce çocuğu öldürdü
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli' İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli'
Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı! Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı!
Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı!
İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı! İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı!
Dilan Polat'tan hamilelik iddialarına yanıt: 'Çok üzgün ve kırgın' Dilan Polat'tan hamilelik iddialarına yanıt: 'Çok üzgün ve kırgın'