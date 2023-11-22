İstanbul'da suya yüzde 15 zam
İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı. Yeni zamla konutta 1. kademe olarak adlandırılan 15 metreküpe kadar olan kullanım için metreküp başına 20,63 liradan 23,72 liraya çıktı.
İstanbul'da su kullanım ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı.
Karar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi tarafından alındı.
Bugünden itibaren geçerli olacak yeni zamla; konutlarda 0-15 metreküp arası 1'inci kademenin birim fiyatı 20,63 liradan 23,72 liraya, 15-30 metreküp arası ikinci kademe 29,69 liradan 34,14 liraya, 30 metreküp ve üzeri 3'üncü kademenin birim fiyatı 40,43 liradan 46,49 liraya çıktı.
İş yeri birinci kademe 0-40 metreküp 54,04 liradan 62,14 liraya, iş yeri ikinci kademe 40 metreküp ve üzeri 62,50 TL'den 71,87 liraya yükseldi.
Tüketici Fiyat Endeksi oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi talebi ise reddedildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su fiyatlarına yüzde 48 zam talebinde bulmuş ancak kabul edilmemişti.