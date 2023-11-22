CHP’li Emre: Bu çelikle imal edilen silahlar binlerce çocuğu öldürdü

CHP İstanbul Milletvekili ve AKPM Üyesi Yunus Emre TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’e yapılan ihracatın incelenmesi konusunda destek verdi.

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CHP’li Emre: Bu çelikle imal edilen silahlar binlerce çocuğu öldürdü

CHP’li Yunus Emre, TBMM Genel Kurulu’nda Saadet Partisi Grubunun vermiş olduğu İsrail’e yönelik ihracatın incelenmesi önerisi üzerine yaptığı konuşmada “birtakım kahve ürünleri Türkiye'de, hava yollarında yasaklanıyor. Meclis kampüsünde kola sipariş etseniz, edemiyorsunuz. Arkadaşlar, kahve ya da kola çocukları öldürmüyor ama bu çelikle imal edilen silahlar binlerce çocuğu öldürdü.” İfadelerini kullandı.

Konuşmasında Avrupa Birliği’nin çıkış fikrine atıfta bulunan CHP’li Emre, İsrail’e ihraç edilen çeliğin savaşta kullanılan silahlarda kullanılabiliyor olma ihtimaline dikkat çekerek AKP’nin İsrail’e ihraç edilen ürünlere yönelik Meclis Araştırması önerisine destek vermesini istedi.

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