Çocuklara ırkçı ifadelerin söyletilmesi Meclis gündeminde

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Çıralık Ortaokulunda 2016 yılında çekilen, öğrencilere ırkçı ve militarist ifadelerin söyletildiği görüntüler, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. Yapılan ırkçı paylaşımlara tepkiler yağarken konu Meclis gündemine de taşındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Önergede çocuklara söylettirilen görüntülerdeki ifadeler de yer aldı. Görüntülerde yer alan ifadelerden bazıları şu şekilde: “Kürdüm, doğruyum, onurluyum ve gururluyum. Vatanıma ihanet etmem, edeni de affetmem. Biz bu ülkede doğduk, bu ülkede doyduk ve bu ülkede adam olacağız. Ey şehit aileleri, evlatlarınız bizler için kanını akıttı, onları unutmayacağız. Biz de ülkemiz için terimizi akıtıp gururunuz olacağız. Hiçbir örgütün bizi savunmasına ihtiyacımız yok. Çünkü biz haksızlığa uğramıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene.”

Önergede şu sorulara yer verildi: “Videonun sosyal medya hesaplarında paylaşılması açık bir çocuk hakkı ihlali iken kaymakamın bu ihlalin üzerine gitmek yerine tebriğe gittiği sırada il ve ilçe milli eğitim müdürü ne yapmaktaydı? Bakanlık bu konuda ne yaptı?

2016’da çekilip yaygınlaştırılan bu videodan sonra sorumlu kamu görevlilerine video metnin içeriği, kaydedilmesi ve yaygınlaştırılması bağlamında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmadıysa videonun yeniden ve hızla yaygınlaştırılması göz önünde bulundurularak bir soruşturma açılacak mıdır?

Bu çocukların okul ortamında güvenliğinden ve iyi olma halinden sorumlu olan kamu personelleri olarak öğretmenlerine ve okul idaresine soruşturma başlatılmış mıdır?

Türkiye’nin temel sorunlarından biri olan Kürtlerin eşit yurttaşlık sorununun çözümünde Kürt çocuklara ana dilinde eğitim ve kültür hakkını sağlamazken çözümü bu ve benzeri milliyetçi söylemlerle çocukları asimile etmekte mi buluyorsunuz? Kürt çocuklara yönelik bu uygulamanın kendisi Anayasa’ya aykırı değil midir?”