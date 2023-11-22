Döviz kuru Erdoğan'ın da cebine akrep soktu; Almanya seyahatinde çocuklara 200 lira dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde çocuklara 200 TL verdiği anlar gündem oldu. 200 TL bugünkü kurla 6 Euro ediyor.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier görüşmek için Almanya'ya gitmişti.
Erdoğan'ın ziyareti esnasında yanına gelen çocuklara para verdiği görüldü.
Erdoğan Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier görüşmüştü.
Erdoğan'ın ziyareti esnasında yanına gelen çocuklara cebinden çıkarttığı desteden 200 TL verdiği anlar kameralara yansıdı.
Cumhurbaşkanı ve Erdoğan, Berlin ziyareti sırasında bir araya geldiği gurbetçi Türk çocuklara "Tabii Euro vermeyeceğim" diyerek 200 TL (6 Euro) harçlık verdi.