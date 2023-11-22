İçişleri Bakanlığı’ndan polise yeni yetki

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında gümrük ve limanlarda arama yapma konusunda yetkilendirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan polise yeni yetki

Görevlendirme yazısına göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gümrük ve limanlarda görev yapacak.

Alsancak, Aliağa, Çeşme ve Dikili deniz limanlarında ve gümrük sahaları görevlendirmenin kapsamında yer alıyor

AMAÇ OPERASYONLARDA ZAMAN KAYBETMEMEK

Halk TV’den Onur Dalar’ın haberine göre; yazıda görevlendirmenin amacının bilgilerin değerlendirilmesi kapsamında zaman kaybetmemek olduğu belirtildi.

Bu kapsam ilgili birimler liman ve gümrüklerde ofis açabilecek, polis araçları limanlara giriş çıkış sağlayabilecek, yolcu listeleri incelenebilecek, x ray cihazları adli işlem olmasa dahi emniyet ekipleri tarafından kullanılabilecek, gemilere yüklenen ve indirilen konteynerlere ait numaralar, dorse plakları, gemilerin hangi ülkeden gelip nereye gittiği konusunda araştırma yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı’ndan polise yeni yetki - Resim : 1

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