İYİ Parti Disiplin Kurulu'ndan 'Ümit Dikbayır' kararı: Soruşturma başlatılacak

İYİ Parti Disiplin Kurulu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından, kesin ihraç talebiyle 20 Kasım'da Disiplin Kurulu'na sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, Dikbayır'dan savunma istenmesine ve tedbir talebinin kabulüne karar verdi.

İYİ Parti Disiplin Kurulu, hakkında kesin ihraç ve tedbir talebi bulunan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı görüştü. Disiplin Kurulu'ndan görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Müşterek Disiplin Kurulumuz, 22.11.2023 tarihinde toplanarak; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemi ile Disiplin Kurulu’na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında, SORUŞTURMA BAŞLATILMASINA, SAVUNMASININ İSTENİLMESİNE VE TEDBİR TALEBİNİN KABULÜNE oy birliğiyle karar verilmiştir."