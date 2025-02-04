İstanbul'da Sahte Kimlik ve Pasaport Çetesi Çökertildi, 5 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgelerde sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı suçlarını engellemek amacıyla harekete geçti. Yapılan soruşturmalar sırasında, yurtdışına yasa dışı yollarla çıkan ya da çeşitli ülkelerde firari durumda bulunan kişilerin, Avrupa Birliği üyesi ülkelere ait sahte kimlik kartlarını basmak için kullandıkları tespit edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takip neticesinde, Büyükçekmece ve Esenler’de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. İlgili adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; 2.759 kimlik kartı, 2.340 sürücü belgesi, 70 pasaport, 13.500 basıma hazır kimlik kartı, 85 mühür, 65 pasaport çipi, 5.500 boş pasaport sayfası ve sahte belge üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. Ele geçirilen belgeler ve malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’nde bulunan bahçesinde sergileniyor.

Kaynak: DHA