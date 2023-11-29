İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da beklenen yağış, sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini artırarak sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Fatih, Zeytinburnu, Beşiktaş, Beyoğlu'nda sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar çatı altlarında ve otobüs duraklarında yağmurun durmasını bekledi.

Bağcılar'da bazı ev ve iş yerlerinde meydana gelen su baskınları nedeniyle itfaiye ekipleri su tahliyesi gerçekleştiriyor.

Beyoğlu Hasköy'de de birçok sokakta su baskınları meydana geldi. Silivri'de ise Değirmenköy, Akören, Kadıköy ve Gümüşyaka Mahallesi'nde bazı yerlerde su birikintileri oluştu.

Anadolu Yakası'nda da Ataşehir, Ümraniye, Sultanebeyli, Sancaktepe, Kartal'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı sokaklarda su birikti.

SAĞANAK TRAFİK AKIŞINI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde de su birikintileri meydana geldi.

Araçların ilerlemekte zorluk çektiği ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması İBB CepTrafik verilerine göre, trafik yoğunluğu 12.23 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçüldü.

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Kaynak: AA

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