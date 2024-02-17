İstanbul'da operasyon: Hurma kolilerinden uyuşturucu çıktı
İstanbul'da bulunan Ambarlı Limanı'nda yapılan aramada hurma kolilerinde kilogramlarca uyuşturucu madde yakalandı.
İstanbul Ambarlı Limanı’nda şüphe üzerine hurma kolilerinde yapılan aramada 22,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı Limanına gelen konteynerlerde risk analizi yaptığı ve riskli bulunan kolilere Narkotik dedektör köpekleriyle arama yapıldığı kaydedildi.
Yapılan aramada, hurma yüklü kolilerde uyuşturucu madde tespit edildi.
Yapılan incelemede, 22 kilogram 500 gram uyuşturucu madde tespit edildi.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
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