Bozdoğan-2 operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı

16 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-2” operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı.

Bozdoğan-2 operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya 16 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-2” operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

16 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-2” operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli’de düzenlenen “BOZDOĞAN-2” operasyonlarında;

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren,
İllegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen,
Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 120 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu;

Ruhsatsız tabancalara ve
Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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