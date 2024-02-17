Marmara Denizi'nde deprem!

Marmara Denizi'nde büyüklüğü 3.6 ve derinliği ise 6.98 kilometre olan bir deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 05.42 sıralarında Marmara Denizi Erdek Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir'in Gönen ilçesine 3.96 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliğinin ise 6.98 kilometre olduğu aktarıldı.

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