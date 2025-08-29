İstanbul’da Metroda Teknik Arıza! Seferler Aksadı, Duraklar Doldu

İstanbul’da M3 Bakırköy- Kayaşehir Metro Hattı’nda sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza, seferlerde aksamalara yol açtı. Kontrollü devam eden seferler nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

İstanbul’da sabah saatlerinde M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nda yaşanan teknik arıza, seferlerde aksamalara yol açtı. Kontrollü olarak devam eden seferler nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

TEKNİK ARIZA SEFERLERİ AKSATTI

Bakırköy Sahil ile Kayaşehir Merkez arasında yolcu taşıyan M3 Metro Hattı’nda henüz nedeni açıklanmayan bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle metro seferleri sabah saatlerinde aksadı.

KONTROLLÜ SEFER UYGULANIYOR

Metro İstanbul’dan yapılan bilgilendirmeye göre, seferler şu anda İlkyuva durağından Bakırköy yönüne doğru kontrollü şekilde çift taraflı olarak gerçekleştiriliyor. Yolcular güvenlik görevlileri ve istasyon anonslarıyla yönlendiriliyor.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Seferlerdeki aksama nedeniyle özellikle sabah işe gidiş saatlerinde istasyonlarda kalabalık dikkat çekti. Yolcuların alternatif ulaşım araçlarına yönelmesiyle bölgede trafik yoğunluğu da arttı.

Kaynak: AA

Metro İstanbul
