Ayvalık'ta Zincirleme Kaza! 1 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altınova Mahallesi girişinde meydana geldi. A.B. (24) yönetimindeki 63 ADJ 826 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsü, tır ve otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Z.V.M, A.V.M. ve M.M. yaralanırken, kamyon sürücüsü A.B. de ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü A.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA