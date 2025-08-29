İkinci El Araçta Yeni Tuzak: ‘Ödeme İste’ Yöntemiyle Tüm Parayı Çekiyorlar

Dolandırıcılar, ikinci el araç satıcılarını “kapora göndereceğiz” vaadiyle kandırıyor. Bankaların “Ödeme İste” özelliğini kullanan şüpheliler, vatandaşların hesabındaki parayı tek tuşla çekiyor.

İkinci el araç piyasasında dolandırıcıların yeni yöntemi vatandaşları mağdur etmeye başladı. Son günlerde birçok kişinin tuzağa düştüğü dolandırıcılık, bankaların mobil uygulamalarında bulunan “Ödeme İste” özelliği üzerinden gerçekleşiyor.

'ÖDEME İSTE' TUZAĞI

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, dolandırıcılar, alıcı gibi davranarak satıcılarla iletişime geçiyor. “Kapora göndereceğiz” vaadiyle güven kazanan şahıslar, banka uygulaması üzerinden satıcıya ödeme yerine “ödeme isteği” gönderiyor. Satıcı, para geleceğini sanarak aceleyle işlemi onayladığında ise kendi hesabından dolandırıcının hesabına para aktarılıyor.

Bu yöntemle kimi vatandaş 10 bin, kimi 50 bin lirasını bir anda kaybetti. Ancak mağdurlar bankaya başvurduğunda aynı yanıtla karşılaşıyor: “İşlem sizin onayınızla gerçekleşti, iptal edemiyoruz.” Çünkü transfer, kullanıcının kendi rızasıyla onayladığı için bankalar sorumluluk kabul etmiyor.

'EFT VE HAVALE KULLANIN' UYARISI

Uzmanlara göre bu yöntem bir sistem açığından değil, tamamen vatandaşların dikkatsizliğinden kaynaklanıyor. Özellikle “Ödeme İste” bildirimlerindeki kafa karıştırıcı ifadelerin hızlıca onaylanması, dolandırıcıların en büyük kozu oluyor. Yetkililer, vatandaşların kapora ödemelerinde EFT veya havale gibi güvenilir yöntemleri tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor. Ayrıca banka uygulamalarında “Ödeme İste” özelliğinin kapatılması ya da son derece dikkatli kullanılması öneriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

