Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Özellikle Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölümü ile Trabzon’un iç kesimleri, Rize ve Artvin’in kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Yurdun diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, vatandaşların ani ve kısa süreli yağışlara karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının özellikle iç kesimlerde artış göstermesi bekleniyor. Genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıkların bazı bölgelerde 38–39 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Marmara ve Ege Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık olacak. İstanbul’da 31, İzmir’de 32, Edirne’de 33, Denizli’de 38 derece sıcaklık bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise sıcak hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır 38, Gaziantep 35, Erzurum 34, Van 31 derece ölçülecek. Karadeniz’in doğusunda ise yağış ihtimali nedeniyle bulutluluk artarken Trabzon’da 26, Rize’de 28 derece bekleniyor.

