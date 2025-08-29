Bursa’da Kayınbaba-Damat Kavgası: Otomobili Kaçırdı, Tarlaya Uçtu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesinde damadıyla tartışan 63 yaşındaki Adnan Y., iddiaya göre üzerinde anahtarı bırakılan otomobili alıp kaçtı. Kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden yaşlı adam, araçla tarlaya uçtu.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Akpınar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, damadı Okan B.’nin evinin önüne gelen Adnan Y. ile taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Adnan Y., damadına ait 35 BTV 420 plakalı otomobili alarak kaçtı. Okan B. aracın arkasından koşsa da yetişemedi. Yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada hafif yaralanan Adnan Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kayınbaba ve damat, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA