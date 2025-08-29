Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç Cinayetinde Yeni Gelişme: 1 Kişi Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çekmeköy’de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede oturan Meriç, alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Meriç ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Görüntüler kan dondurdu

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Meriç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç hastanede yaşamını yitirdi

SALDIRGAN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırgan E.H.’nin Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, başarılı operasyon için güvenlik güçlerini tebrik ederek, “Allah ayağınıza taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.

Saldırgan E.H., Edirne'de yakalandı

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak;



Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde… pic.twitter.com/zvkk5wSjTs — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 29, 2025

