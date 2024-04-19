İstanbul'da "Mahzen-29" operasyonları: 32 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “Mahzen-29” operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul'da "Mahzen-29" operasyonları: 32 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane 'de EGM KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin de katıldığı 'Mahzen-29' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonunu detaylarını X hesabından şöyle duyurdu;

"İstanbul’un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-29” operasyonlarında
Kasten Adam Öldürme,
Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs,
Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,
Mala Zarar Verme,
6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,
Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti,
Tehdit, Hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalanarak göz altına alındı

Aziz milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Adalete teslim edeceğiz."

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