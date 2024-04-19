Sakarya'da bir kişi kendisini yakmak isterken annesini yaktı

Sakarya’da kendisini yakmaya çalışan oğlunu engellemek isteyen anne ağır yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Sakarya'da bir kişi kendisini yakmak isterken annesini yaktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi’nde maddi ve ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen 42 yaşındaki Ö.Y, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Bu esnada alevler, oğlunu engellemeye çalışan 64 yaşındakisi anne M.Y’nin üzerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık personelince Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan ve ellerinde yanıklar oluşan Ö.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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