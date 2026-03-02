İstanbul'da Lisede Dehşet! 17 Yaşındaki Öğrenci 2 Öğretmeniyle Bir Öğrenciyi Bıçakladı

İstanbul Çekmeköy'de, 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, iki öğretmeniyle bir öğrenciyi bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alındı. Valilik, yaralanan öğretmenlerden birinin durumunun ağır olduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Lisede Dehşet! 17 Yaşındaki Öğrenci 2 Öğretmeniyle Bir Öğrenciyi Bıçakladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR ÖĞRETMENİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Lise Saldırı
Son Güncelleme:
İftar Vakti 'Düdüklü Tencere' Faciası: Bomba Gibi Patladı! 'Yüzüme Dokunduğumda Et Parçası Geliyordu' İftar Vakti 'Düdüklü Tencere' Faciası! Bomba Gibi Patladı
DMM: Türkiye'de Herhangi Bir Ülkenin Askeri Üssü Bulunmamaktadır 'Türkiye'de Herhangi Bir Ülkenin Askeri Üssü Yok'
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İran, Netanyahu'nun Ofisini Hayber Füzeleriyle Vurdu İran, Netanyahu'nun Ofisini Vurdu, 'Dost Ateşi' 3 ABD Uçağını Düşürdü
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
ABD-İran Savaşı Altını Vurdu, Rekora Koşuyor: Piyasalar Yangın Yeri ABD-İran Savaşı Altını Vurdu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi