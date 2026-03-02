DMM: Türkiye'de Herhangi Bir Ülkenin Askeri Üssü Bulunmamaktadır

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığını açıkladı.

DMM konuya ilişkin açıklamasında Türkiye'de yabancı bir ülkeye ait askeri üssün bulunmadığı ve iddiaların yalan olduğunu duyurdu.

'TÜRKİYE'DE HERHANGİ BİR ÜLKEYE AİT ASKERİ ÜS BULUNMAMAKTADIR'

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" yönündeki iddialar gerçek değildir. Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır.

DMM: Türkiye'de Herhangi Bir Ülkenin Askeri Üssü Bulunmamaktadır - Resim : 1

Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye'yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir. Türkiye'nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: İHA

