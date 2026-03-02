İran’da Mahsur Kalmışlardı: Pegasus Havayolları Ekibi Türkiye'ye Döndü

İran hava sahasının kapatılması sonrası Tahran’da mahsur kalan Pegasus Havayolları ekibi, özel araçla kara yoluyla Türkiye’ye getirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen ekip, Van Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden yurda giriş yaptı.

İran’da Mahsur Kalmışlardı: Pegasus Havayolları Ekibi Türkiye'ye Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran hava sahasının kapatılmasının ardından ülkede mahsur kalan Pegasus ekipleri Pazar günü Türkiye’ye geldi. Edinilen bilgiye göre Pegasus Havayolları ekibi tahsis edilen özel araçla Tahran’dan Van Kapıköy Sınır Kapısı’na getirildi. Ekiplerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve geceyi Van’da geçirdikleri öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu daha önce, İran’da THY ve Pegasus Havayolları’na ait uçakların yerde olduğunu ve burada kalan ekipleri ülkeye getirmek için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durdurulduBakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durdurulduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İran Pegasus
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Necla Özmen Babası Olduğunu İddia Ettiği Trump'a Seslendi: 'Baba, Başka Ülkelerin İç İşlerine Karışma' Necla Özmen Babası Olduğunu İddia Ettiği Trump'a Seslendi
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik İran Diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoğun İran Diplomasisi
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İran, Netanyahu'nun Ofisini Hayber Füzeleriyle Vurdu İran, Netanyahu'nun Ofisini Vurdu, 'Dost Ateşi' 3 ABD Uçağını Düşürdü
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
ABD-İran Savaşı Altını Vurdu, Rekora Koşuyor: Piyasalar Yangın Yeri ABD-İran Savaşı Altını Vurdu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi