İstanbul'da Kıyıya Füze Başlığı Vurdu

Çatalca Yalıköy'de Karadeniz'den sürüklendiği tahmin edilen bir füze başlığı kumsala vurdu. Patlayıcı özelliği olmadığı öğrenilen parça, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Çatalca ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde yaşandı.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İddiaya göre, denizde sürüklenen bir füzeye ait başlık kumsala vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine sahile jandarma ekipleri sevk edildi.

İMHA EDİLDİ

Yapılan incelemenin ardından füze başlığının patlayıcı özelliği olmadığı ortaya çıktı. Füze başlığı iandarma ekipleri tarafından imha edildi.

