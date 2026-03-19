Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Kritik Telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bölgemizdeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğini, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

‘BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Liderler Afganistan’daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu.

‘MESCİD-İ AKSA’YA YÖNELİK TACİZLER KABUL EDİLEMEZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk kıble Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizleri kabul etmesinin mümkün olmadığını, İslam Dünyası’nın da sessiz kalamayacağını ifade ederken, Pakistan Başbakanı Şerif’in Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

