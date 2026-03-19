İstanbul'da İşçi Servisi Kaza Yaptı, 1 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Güzelce mevki Beylikdüzü yönünde meydana geldi.

İddiaya göre, işçileri taşıyan servis midibüsü yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Recep Berkan Hodlioğlu (26)'nun hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Devrilen midibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından, araç yoğunluğunun oluştuğu D-100 Karayolu'nda trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

'KAZADA 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen servis aracı kazası sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla sevk edilmiştir. Kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevkleri sağlanmıştır. Tedavi altına alınan 9 yaralımızın genel durumları iyi olup, süreçleri yakından takip edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA