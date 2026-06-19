İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Giren Binada Doğal Gaz Patlaması: Yaralılar Var

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüme giren binanın doğalgaz borularının kesimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 işçi ambulansla hastaneye götürüldü.

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Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Öğlen saatlerinde 3 işçi doğalgaz borularının sökümünü yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı.

'PATLAMA SESİ DUYDUM'

Vildan Ünlü "Ben evdeydim, bir andan patlama sesini duydum. Büyük bir patlama sesi gelince inşaattan asansör düştü sandım. Meğer doğalgaz patlamış. 3 kişi yaralandı diye biliyorum’" dedi.

Kaynak: DHA

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