Change.org'a Erişim Engeli Getirildi

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İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb platformu, internet kullanıcılarının imza kampanyaları başlatmasına ve desteklemesine imkân sağlayan küresel platform Change.org'un Türkiye'de erişime engellendiğini duyurdu.

KARARI KULA SULH CEZA HAKİMLİĞİ ALDI

EngelliWeb'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kararın Kula Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiği belirtildi.

Söz konusu karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Site Bilgileri Sorgu Sayfası üzerinden yapılan sorgulamada da yer aldı. BTK kayıtlarındaki "İlgili Kararlar" bölümüne göre; platform, Kula Sulh Ceza Hâkimliğinin 17 Haziran 2026 tarihli ve 2026/337 D.İş sayılı kararıyla erişime engellendi.

Kaynak: Haber Merkezi