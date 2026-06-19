Bakan Kurum Kırgızistan Heyetiyle Bir Araya Geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Nurdan Oruntayev, Ankara'da bir araya geldi. İki ülke arasında imzalanan "Kentsel Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma" ile şehircilikte yeni bir dönem başlıyor.

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Bakan Kurum Kırgızistan Heyetiyle Bir Araya Geldi
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Türkiye ile Kırgızistan arasında "Kentsel Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma" imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Nurdan Oruntayev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında "Kentsel Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma" imzalandı.

Görüşmeye ilişkin sosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, Oruntayev ile Bakanlıkta bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmenin ardından şehircilik ve kentsel planlama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirecek anlaşmayı imzaladıklarını bildiren Kurum, "Güvenli ve yaşanabilir şehirlerin geliştirilmesine katkı sunacak bu anlaşmanın; iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceğine, Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün bölgedeki birikimini daha görünür kılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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