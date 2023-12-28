İstanbul'da IŞİD operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 25 şüpheli tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
IŞİD
Son Güncelleme:
1478’lerin arasında 1428’i bulabilir misiniz? Zeki insanlar 15 saniyede buluyor 1478’lerin arasında 1428’i bulabilir misiniz? Zeki insanlar 15 saniyede buluyor
Canan Karatay en büyük sırrını açıkladı! Her sabah bunu yapıyormuş Canan Karatay en büyük sırrını açıkladı! Her sabah bunu yapıyormuş
22 aracın karıştığı 2 zincirleme kaza: 15 kişi yaralandı 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kaza: 15 kişi yaralandı
DEVA Partisi lideri Babacan'dan 'Can Atalay' kararına tepki: AKP içindeki 'makul' insanlara seslendi Babacan'dan 'Can Atalay' kararına tepki: AKP içindeki 'makul' insanlara seslendi
ÇOK OKUNANLAR
Herkesi ilgilendiren 5 yeni uygulama geliyor: 1 Ocak 2024'te başlıyor! Herkesi ilgilendiren 5 yeni uygulama geliyor: 1 Ocak 2024'te başlıyor!
Asgari ücretle birlikte o rakamlar da değişti: İşte kalem kalem değişen ücretler Asgari ücretle birlikte o rakamlar da değişti: İşte kalem kalem değişen ücretler
500 yıl önce söylemişti: Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı! 500 yıl önce söylemişti: Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı!
Günün manşetleri: Gazeteler '2024 asgari ücret rakamı'nı nasıl gördü? Gazeteler '2024 asgari ücret rakamı'nı nasıl gördü?
Yeniden belirlendi: İşte yeni kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatları İşte yeni kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatları