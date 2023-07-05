İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturmasında şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ileri sürülen kişiler gözaltına alındı.

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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde 10 şüpheli hakkında bilgi edinildi.

Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

 
 
 

Kaynak: İHA

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IŞİD
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