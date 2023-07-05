Estetik ameliyat kabusu oldu: Göz bebeği çürüdü, gözü maviye döndü

Gayrimenkul Danışmanı Sibel Meriç, estetik operasyonu için bıçak altına yattı fakat başına gelmeyen kalmadı. Karın germe, boyun germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında ihmal yüzünden gözlerine kimyasal madde sıçrayan Meriç, görme kaybı yaşadı.

Estetik ameliyat kabusu oldu: Göz bebeği çürüdü, gözü maviye döndü

Gayrimenkul Danışmanı Sibel Meriç; İstanbul'daki özel bir hastanede Eylül ayında karın germe, boyun germe ve göğüs küçültme ameliyatı oldu. Ameliyata kendini daha iyi hissetmek için giren Meriç, ameliyat sonrasında ise iki gözünde görme kaybı yaşadı ve büyük acı hissetti.

AMELİYAT SIRASINDA KİMYASAL MADDE SIÇRADI

Daha sonrasında göz doktoruna giden Meriç, gerçeği öğrenince şoke oldu. İddiaya göre ameliyat sırasında Meriç'in gözüne kimyasal madde sıçradı.

GÖZÜ ÇÜRÜYEREK MAVİYE DÖNDÜ

Talihsiz kadının kahverengi gözü gün geçtikçe çürüyerek maviye döndü.

"RESMEN BENİM HAYATIMI BİTİRDİ"

Yaşadığı kabusu tv100'e anlatan Meriç, "Ameliyattan çıkınca sürekli gözlerim yandı, battı. Sadece 1,5 metreyi görebiliyorum. Kahveydi gözlerim, sağ gözüm zaten mavi oldu. Doktor, kimyasal olduğu için çok geç iyileşir diyor. Sonuçta iki göze de kornea nakli şart. Bu doktor hayatımı mahvetti. 8,5 aydır karanlık odada yaşıyorum. Kapalı cezaevi gibi. Resmen benim hayatımı bitirdi doktor." diye konuştu.

3 kez ameliyat olan ve görme kaybı yaşayan Meriç, zamanının çoğunu karanlık odada geçirmek zorunda kalırken, suçluların cezalandırılmasını istiyor.

Danıştay'dan 'Zeytinlikler' kararı: Reddedildi! Danıştay'dan 'Zeytinlikler' kararı
Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor... Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor...
Yaz aylarında çok iyi gidiyor! Asla bayatlamıyor ve kuru olmuyor... Pastane poğaçasının sırrı... Yaz aylarında çok iyi gidiyor! Asla bayatlamıyor ve kuru olmuyor... Pastane poğaçasının sırrı...
Türk diplomat Osman Köse suikastının azmettiricisi Celal Kaya'ya MİT operasyonu Türk diplomat Osman Köse suikastının azmettiricisi Celal Kaya'ya MİT operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo
Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum
NASA açıkladı: Dünyanın sonunun geleceği tarih belli oldu! NASA açıkladı: Dünyanın sonunun geleceği tarih belli oldu!
Türkiye için alarm verilmişti: Dünyada ölümler başladı! Türkiye için alarm verilmişti: Dünyada ölümler başladı!
Altın için son fırsat uyarısı: Yeni rekor geliyor, ilk kez telaffuz edildi! Altın için son fırsat uyarısı: Yeni rekor geliyor, ilk kez telaffuz edildi!