Danıştay'dan 'Zeytinlikler' kararı: Reddedildi!

Danıştay 8. Dairesi, HKP’nin zeytinlik alanlarda madencilik yapılabilmesinin önünü açan maden yönetmeliğinin iptali istemiyle açtığı davayı, “yönetmelik ile parti arasında ilişki bulunmadığı” gerekçesiyle “ehliyet” yönünden reddetti.

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Danıştay'dan 'Zeytinlikler' kararı: Reddedildi!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açan maden yönetmeliğindeki değişikliğin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Danıştay 8. Dairesi, davayı “ehliyet” yönünden reddetti. Kararda, “yönetmelik ile davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı” savunuldu.

İKİ ÜYE HAKİM ŞERH DÜŞTÜ

Karara muhalif kalan iki üye hakim ise şu şerhi düştü:

“Davacı siyasi partinin ülke düzeyinde örgütlenmiş ve ülke menfaatini gözeterek ülke çapında kamu yararı için faaliyet göstermek üzere teşkilatlanmış bir tüzel kişiliği bulunmaktadır. Uyuşmazlık, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ile korunma altına alınan çevre hakkı ile ilgili olduğundan ve davacı partinin kamu yararı gözeterek çevre hukuku ile ilgili düzenlemelere karşı dava açma ehliyetinin olduğu tartışmasız bulunduğundan davanın ehliyet yönünden reddi yolundaki karara katılmıyoruz.”

DİDDK’YE TAŞINACAK

HKP avukatları, ret kararına 30 gün içinde itiraz ederek davayı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşıyacaklarını açıkladı.

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