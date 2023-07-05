Türk diplomat Osman Köse suikastının azmettiricisi Celal Kaya'ya MİT operasyonu

MİT, PKK’nın Irak istihbarat sorumlusu ve diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi Celal Kaya'yı Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Türk diplomat Osman Köse suikastının azmettiricisi Celal Kaya'ya MİT operasyonu

Türk diplomat Osman Köse, Irak'ın Erbil kentinde 17 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu şehit edildi.

Köse’yle birlikte restoranda bulunan Irak vatandaşları Neriman Osman ve Beşdar Ramazan da hayatını kaybetti.

PKK'nın Irak istihbarat sorumlusu ve diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi Celal Kaya, MİT’in Süleymaniye’de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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