Depremlerde hasar görmüşlerdi: Tarihi evler onarılmayı bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde, Şanlıurfa’daki tarihi evler ya yakıldı ya da hasar gördü.

Tarihi evlerin bazıları tescilli olma özelliği de taşıyor. Bu binaların onarım ve restorasyonu için bakanlık yetkililerinin binalarda tespit yapması gerekiyor. Bazı mülk sahipleri ise kendilerinin de depremzede olduğunu hatırlatarak onarım yapamadıklarını anlattı.

Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre, Şehir Plancıları Odası Urfa İl Temsilcisi Açar, konuyla ilgili yetkililere çağrı yaparak, “Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ve valiliğinin bir an önce harekete geçmesi, bunların tespitini yapıp restorasyon çalışmalarını başlatması lazım” dedi.

‘DEFİNECİLER EVİ HARAP ETMİŞ’

Hasarlı ve enkaz haldeki evlerin bazıları, Eyyübiye ilçesinde bulunan Büyükyol Mahallesi, Tılfındır Mahallesi, Ulu Cami Çevresi, Camii Kebir Mahallesi, Arap Meydanı Mahallesi ve çevresinde yer alıyor.

Balıklıgöl ve Dergah platosuna çok yakın mesafede bulunan tarihi evlerden birinin varislerinden Mehmet Er, evinin depremde yıkıldığını söylüyor. Er, dedesinden miras kalan tarihi evle ilgili, "Yıllardır boş durumda bekliyor. Depremde ise 6 odası ve bir eyvanı bulunan tarihi evimiz yerle bir oldu” diye anlattı.

Evin çok mirasçılı olmasından dolayı yenilenme işlerinin sekteye uğradığını belirten Er, “Böyle atıl durumda bekletiliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde gittiğimde evin bir kısmının defineciler tarafından harap edildiğini gördüm. Bu beni çok üzdü. Böyle tarihi evlere en azından yaşanan afetten sonra sahip çıkılması lazım. Bizim yeterli maddi imkanımız da yok” dedi.

“EV SAHİPLERİ DE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”

Şanlıurfa’da turizm değeri yüksek olan çok sayıda tarihi eserin hasar gördüğünü ve bir kısmının yıkıldığını söyleyen Urfa Konukevleri Derneği Genel Sekreteri Zeki Kılınç, depremin ardından bir de sellerin yaşandığını hatırlatıyor. İki afetin ardından kentte turizmin olumsuz etkilendiğini kaydeden Kılınç, “Depremin izlerini silmek için tarihi Urfa bölgesinde bulunan yapılar çok önem arz ediyor. Dışardan gelen yerli ve yabancı turistlerin uğradıkları yerlerin başında buralar geliyor. Depremin ardından birçok tarihi ev hasar gördü. Yıkıntılar sokaklara taştı. Turistler, bu yıkıntıları görünce deprem korkusu yaşıyor. Bu da bizlere yansıyor. Bu evlerin bir an önce restorasyon çalışmalarına başlanılması lazım. Bu konuda ev sahiplerinin de üstüne düşeni yapması gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.

‘BİR AN ÖNCE TURİZME KAZANDIRILMALI’

Şehir Plancıları Odası Urfa Temsilcisi Mehmet Selim Açar ise onarım konusunda muğlak bir tablonun olduğuna dikkat çekiyor. Açar, “Tarihi evlerin hasarlarının tespiti ve bundan sonraki sürece dair muallak bir durum söz konusu. Bu noktada Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ve valiliğin bir an önce harekete geçmesi, bunların tespitini yapıp tescilli evlerin restorasyon çalışmalarına başlaması lazım. Çalışmalar ağır aksak yürüyor. Urfa Valiliği ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden, tarihi Urfa bölgesindeki tescilli yapıların restorasyon çalışmalarının bir an önce yapılıp turizme kazandırılmasını istiyoruz" diyerek sorunları anlatıyor.