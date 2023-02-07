İstanbul'da idari izin kararı

Yerlikaya, "İstanbul'da kamu kurumlarında çalışan engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba (yarın) idari izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.

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İstanbul'da idari izin kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da idari izin kararı alındığını duyurdu. 

Yerlikaya, "İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba (yarın) idari izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.

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