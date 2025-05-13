İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Daha
AFAD, İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak aktardı.
Marmara sallanmaya devam ediyor. AFAD, İstanbul'da Silivri açıklarında saat 20.46'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.86 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-05-13
Saat:20:46:30 TSİ
Enlem:40.84306 N
Boylam:28.22194 E
Derinlik:10.86 km
Detay:https://t.co/975hpFPeCR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 4.4 olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 13, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/pcIeitSYE3
13.05.2025, 20:46:30 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 4.4 km#Kandilli
'HAFTALARCA SÜREBİLİR'
Depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Marmara Denizi içerisinde 4 ve altı büyüklükteki depremler haftalarca sürebilir" uyarısında bulundu.