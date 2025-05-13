İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Daha

AFAD, İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak aktardı.

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İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Daha

Marmara sallanmaya devam ediyor. AFAD, İstanbul'da Silivri açıklarında saat 20.46'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.86 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 4.4 olarak kaydetti.

'HAFTALARCA SÜREBİLİR'

Depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Marmara Denizi içerisinde 4 ve altı büyüklükteki depremler haftalarca sürebilir" uyarısında bulundu.

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