İstanbul'da gündüz vakti skandal görüntü: Ellerinde silahla yürüyen çifte polis ulaşamadı
İstanbul'un göbeğinde iki kişi ellerinde silahla yürüyen bir çift görüntülendi. Polis çifte ulaşamadı.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi'nde bir çift, ellerinde silahlarla yürürken yaparken görüntülendi.
DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı olan Avukat Bilal Çelik, dün Göktürk Göleti Tabiat Parkı’nda çektiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Çelik, dün paylaştığı fotoğrafa, "Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu. Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi. Ülkenin geldiği durum" notunu düştü.
Çelik, fotoğrafın dün (7 Ağustos) akşam 19.32’de çekildiğini de belirterek, durumu emniyete bildirdiğini aktardı.
BirGün’e konuşan Avukat Bilal Çelik, bugün Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü’nden arandığını ve kendisine şahıslara ulaşılamadığının bildirildiğini söyledi.